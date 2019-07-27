Легковушка столкнулась с поездом - водитель погиб

На Львовщине произошла смертельная авария. Фото: "Варта 1"

27 июля, в селе Хлопчицы Самборского района Львовской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем.

Авария произошла в 8.10, сообщает пресс-служба полиции Львовской области

Правоохранители установили, что на нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Хлопчицы произошло столкновение пассажирского поезда Сянки - Львов с автомобилем "Опель Вектра".

В результате ДТП водитель легковушки, 22-летний житель района, погиб на месте происшествия. Его пассажирку доставили в больницу, диагноз устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяному полицейскому отрезало ноги на железной дороге

Решается вопрос об открытии уголовного производства, выясняются обстоятельства произошедшего.

24-летний иностранец попал под товарный поезд в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области. На украинский курорт приехал отдыхать.