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вторник, 06 августа 2019 10:56

Легковушка снесла микроавтобус с дороги: фото смертельного столкновения

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В Овручскому районе Житомирской области столкнулись Opel Vectra и Volkswagen LT-35. Погибли 2 человека, еще 3 - получили травмы.

Авария произошла 5 августа около 18.40 на 19 км автодороги Овруч-Словечно, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Предварительно, виновником ДТП стал 24-летний водитель автомобиля Opel Vectra, житель. Коростеня. Выезжая на главную дорогу, столкнулся с автомобилем Volkswagen LT-35 под управлением 53-летнего жителя с. Словечное, который двигался по трассе", - сказано в сообщении.

Автор: zt.npu.gov.ua
  На Житомирщине столкнулись Opel Vectra и Volkswagen LT-35. Погибли 2 человека, еще 3 - получили травмы
На Житомирщине столкнулись Opel Vectra и Volkswagen LT-35. Погибли 2 человека, еще 3 - получили травмы

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В результате ДТП водитель автомобиля Opel и его пассажирка, 27-летняя жительница Овручского района, погибли на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и двое его пассажирок, жительницы района в возрасте 51 и 70 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в Овруцкую райбольницу.

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.

На 197 км автодороги "Николаев-Благовещенск" возле села Новопетровское Николаевской области столкнулись автомобили Skoda Octavia и Opel Vectra. 59-летний водитель последнего от полученных телесных повреждений погиб на месте.

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Дата
06
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