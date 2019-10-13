Легковушка слетела с дороги на железнодорожные пути: первые кадры смертельной аварии

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13 октября в 3.30 возле села Приютовка Александрийского района Кировоградской области Chevrolet слетел с моста на железнодорожные пути.

Водитель погиб, пассажирка госпитализирована в реанимационное отделение центральной городской больницы г. Александрия, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Автомобиль слетел с автодороги Глинск-Александрия-Петрово. Из-за повреждения контактной электросети железнодорожного пути задержалось движение пассажирского поезда №80 Киев-Днепр", - говорится в сообщении.

Спасатели отбуксировали авто из колеи. Обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

В Одессе на улице Почтовой с автодороги на железнодорожные пути под поезд слетел автомобиль Nissan, которым управлял 51-летний водитель. Мужчина находился в нетрезвом состоянии.