Легковушка сбила насмерть женщину на пешеходном переходе

В Деснянском районе Киева водитель автомобиля Skoda на пешеходном переходе сбил насмерть женщину.
ДТП произошло в воскресенье, 8 декабря, на перекрестке улиц Кубанской и Космонавта Волкова, передает Информатор.
"Водитель автомобиля пытался сдать задним ходом, чтобы припарковать Skoda. В этот момент женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, обходя машину сзади. Мужчина за рулем не заметил пешехода и сбил ее. Женщина получила тяжелый удар по голове и скончался на месте аварии. По информации полиции, погибшая, 1947 года рождения ", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Житомирщине полицейский сбил велосипедиста и скрылся
Причины аварии выясняют правоохранители.
В ночь на 8 декабря на дороге между столичными Европейской площади и Почтовой произошла авария. Есть погибшие.
Комментарии