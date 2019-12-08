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воскресенье, 08 декабря 2019 20:57

Легковушка сбила насмерть женщину на пешеходном переходе

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  От полученных травм женщина погибла на месте. Фото: dtp.kiev.ua
От полученных травм женщина погибла на месте. Фото: dtp.kiev.ua

В Деснянском районе Киева водитель автомобиля Skoda на пешеходном переходе сбил насмерть женщину.

ДТП произошло в воскресенье, 8 декабря, на перекрестке улиц Кубанской и Космонавта Волкова, передает Информатор.

"Водитель автомобиля пытался сдать задним ходом, чтобы припарковать Skoda. В этот момент женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, обходя машину сзади. Мужчина за рулем не заметил пешехода и сбил ее. Женщина получила тяжелый удар по голове и скончался на месте аварии. По информации полиции, погибшая, 1947 года рождения ", - говорится в сообщении.

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Причины аварии выясняют правоохранители.

 

В ночь на 8 декабря на дороге между столичными Европейской площади и Почтовой произошла авария. Есть погибшие.

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Дата
08
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