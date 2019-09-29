Легковушка с пассажиром в багажнике протаранила забор, есть погибший

За рулем автомобиля находился 17-летний парень. Фото: Facebook

В Мироновке Киевской облсти несовершеннолетний за рулем автомобиля протаранил металлический забор. В результате аварии погиб пассажир легковушки, который находился в багажнике.

"Автомобиль, за рулем которого был 17-летний парень, протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома. В результате погиб 19-летний парень, который в то время находился в багажнике (из-за отсутствия места в салоне)", - говорится в сообщении.

Хозяин двора вызвал полицию. Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила обстоятельства и причины трагедии.

"По предварительным данным, студент одного из местных учебных заведений несколько дней назад приобрел себе авто и, похоже, решил похвастаться перед друзьями, не имея водительского удостоверения. Свои силы не рассчитал. Будучи в нетрезвом состоянии (1.25 промилле), в компании еще шести друзей в салоне решил "прокатиться". На скорости не справился с управлением и протаранил забор частного дома. Его занесло к бетонному колодцу, что и привело к трагедии ", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два человека погибли в аварии

В результате аварии 19-летний парень, который находился в багажнике, погиб на месте. Водитель и еще шестеро пассажиров, среди которых две девушки, находятся сейчас в больнице.

Возле Жашкова Черкасской обл. попали в аварию грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes Sprinter. Пассажиры автобуса получили телесные повреждения.