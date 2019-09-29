Легковушка с пассажиром в багажнике протаранила забор, есть погибший

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2844
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2394
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 828
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6741
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9495
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2403
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3276
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3672
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1539
Фото
Все фото
4
3
5
3
3
Пьяный гонщик устроил аварию на столичной парковке
Пьяный гонщик устроил аварию на столичной парковке
Протянуло более 100 м: 17-летний парень погиб в аварии
Протянуло более 100 м: 17-летний парень погиб в аварии
Летел на бешеной скорости: показали видео смертельной аварии с участием полицейского
Летел на бешеной скорости: показали видео смертельной аварии с участием полицейского
Тракторист спровоцировал смертельное столкновение грузовика с микроавтобусом
Тракторист спровоцировал смертельное столкновение грузовика с микроавтобусом
Строительный кран упал на супермаркет
Строительный кран упал на супермаркет
Видео
Все видео
Под Киевом спасатели утопили в Днепре спецмашину
Под Киевом спасатели утопили в Днепре спецмашину
Учитель избил ученика на глазах у одноклассников
Учитель избил ученика на глазах у одноклассников
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
В Россия произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом
В Россия произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 450
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 585
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5994
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 432
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
воскресенье, 29 сентября 2019 18:02

Легковушка с пассажиром в багажнике протаранила забор, есть погибший

  Комментировать
Легковушка с пассажиром в багажнике протаранила забор, есть погибший
За рулем автомобиля находился 17-летний парень. Фото: Facebook

В Мироновке Киевской облсти несовершеннолетний за рулем автомобиля протаранил металлический забор. В результате аварии погиб пассажир легковушки, который находился в багажнике.

"Автомобиль, за рулем которого был 17-летний парень, протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома. В результате погиб 19-летний парень, который в то время находился в багажнике (из-за отсутствия места в салоне)", - говорится в сообщении.

Хозяин двора вызвал полицию. Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила обстоятельства и причины трагедии.

"По предварительным данным, студент одного из местных учебных заведений несколько дней назад приобрел себе авто и, похоже, решил похвастаться перед друзьями, не имея водительского удостоверения. Свои силы не рассчитал. Будучи в нетрезвом состоянии (1.25 промилле), в компании еще шести друзей в салоне решил "прокатиться". На скорости не справился с управлением и протаранил забор частного дома. Его занесло к бетонному колодцу, что и привело к трагедии ", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два человека погибли в аварии

В результате аварии 19-летний парень, который находился в багажнике, погиб на месте. Водитель и еще шестеро пассажиров, среди которых две девушки, находятся сейчас в больнице.

Возле Жашкова Черкасской обл. попали в аварию грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes Sprinter. Пассажиры автобуса получили телесные повреждения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Легковушка с пассажиром в багажнике протаранила забор, есть погибший». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
сентября

В опасности каждый: человек с бешенством боится пить воду

"Сделали такую ступеньку ниже - и косили из оружия" - сегодня День памяти жертв Бабыного Яру

Глухой мужчина победил в шоу "Танцы со звездами"

Леху Валенсе - 75: президент-электрик, лауреат Нобелевской премии мира и гомофоб

Самое читаемое
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
25
 2 Просмотров: 220744
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 16947
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 15733
Протянуло более 100 м: 17-летний парень погиб в аварии
Протянуло более 100 м: 17-летний парень погиб в аварии
3
 Просмотров: 10251
В оккупированый Крым восстановят пассажирские перевозки - министр
В оккупированый Крым восстановят пассажирские перевозки - министр 1 Просмотров: 8730
Происшествия
Из дома похитили полмиллиона гривен
Из дома похитили полмиллиона гривен Просмотров: 1503
Под Луганском от взрыва гранаты пострадали пять детей
Под Луганском от взрыва гранаты пострадали пять детей Просмотров: 171
Исчезнувшее в Атлантическом океане судно с украинцами затонуло
Исчезнувшее в Атлантическом океане судно с украинцами затонуло Просмотров: 1908
Два человека погибли в аварии
Два человека погибли в аварии Просмотров: 504
Сообщили детали взрыва на заводе
Сообщили детали взрыва на заводе Просмотров: 1062
Больше всего комментируют
5
"Зеленский не понимает, куда должен вести страну" - правозащитник
4
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
3
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
2
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
2
"Путь к прорыву": в Польше отреагировали на решение Украины о эксгумации
Голосов: 536
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua