Легковушка "обняла" столб: есть жертвы

Фото: dp.dsns.gov.ua

В Днепре легковушка Skoda Kamiq влетела в электрическую опору. Пассажир погиб на месте. 35-летняя водитель - травмирована.

Авария произошла 7 декабря в 4:08 на пр. Богдана Хмельницкого, сообщили в пресс0службе ГСЧС области.

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"Легковушка Skoda Kamiq столкнулся с электрической опорой. Внутри находилась 35-летняя женщина, которая была за рулем, и мужчина, который находился на пассажирском месте. Спасатели деблокировали мужчину и женщину с изувеченной машины и передали работникам скорой медицинской помощи. Спасенную женщину госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу №16. Мужчина, к сожалению, скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

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