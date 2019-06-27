Легковушка на высокой скорости протаранила три маршрутки

 
Ексклюзивы
1/5
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 981
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
1 Просмотров: 468
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1143
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 22527
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 828
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3654
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6732
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 405
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1350
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2718
Фото
Все фото
10
5
5
4
6
Ураган в Киеве: показали разрушительные последствия
Ураган в Киеве: показали разрушительные последствия
В Киевской области от непогоды погиб человек
В Киевской области от непогоды погиб человек
Женщина подорвала себя в центре города: есть пострадавшие
Женщина подорвала себя в центре города: есть пострадавшие
Буря в Киеве сорвала металлическую крышу и потрощила деревья
Буря в Киеве сорвала металлическую крышу и потрощила деревья
На трассе Киев-Чоп произошло масштабное столкновение машин
На трассе Киев-Чоп произошло масштабное столкновение машин
Видео
Все видео
Затопило станцию метро
Затопило станцию метро
Кандидата в нардепы избили: мужчина в реанимации
Кандидата в нардепы избили: мужчина в реанимации
В России самолет с пассажирами въехал в дом
В России самолет с пассажирами въехал в дом
Пьяный на скутере устроил гонки с патрульными
Пьяный на скутере устроил гонки с патрульными
Водитель устроила на пляже ДТП: видео
Водитель устроила на пляже ДТП: видео
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 198
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1143
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1134
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2016
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11088
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 июня 2019
Просмотров: 117
Пасовище равликів
Для людини правильно — жити в гармонії з навколишньою природою. Легко сказати, а от спробуй, і побачиш, що не так воно й просто, тут є свої ...
четверг, 27 июня 2019 21:16

Легковушка на высокой скорости протаранила три маршрутки

  Комментировать
Легковушка на высокой скорости протаранила три маршрутки
В результате ДТП пострадали несколько пассажиров маршруток. Фото: НовостиN

В Николаеве легковушка Volkswagen Passat протаранила три маршрутки.

Как отмечается, Volkswagen двигался на высокой скорости и "догнал" одну из маршруток. Об этом сообщает местное издание Новости N.

"В районе пересечения с ул. Водопроводной Passat "догнал" сзади маршрутку 75 маршрута. От мощного удара Mercedes улетел на 20 метров вперед. После этого Volkswagen резко изменил траекторию движения и врезался в маршрутку, стоявшую на остановке Водопроводная. От удара маршрутка тронулась вперед и ударила еще одну маршрутку, стоявшую там же ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Бориспольской трассе разбили первый электромобиль Tesla Model 3

В автобусах было много пассажиров, в результате ДТП несколько человек были травмированы. Также все четыре автомобиля получили механические повреждения.

На трассе Киев - Чоп возле села Чишки столкнулось сразу 7 автомобилей. У грузовика MAN F2000 с полуприцепом, за рулем которой находился 20-летний водитель, отказали тормоза, поэтому транспортное средство столкнулось с другими автомобилями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Легковушка на высокой скорости протаранила три маршрутки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Был лучшим - сегодня вспоминают Дмитрия Тымчука

Президент США открыл памятник Тарасу Шевченко

1000 дней борьбы: кто такой Роман Сущенко

Болгар и греков выслали с Крыма

Пять лет ассоциации с ЕС: политолог раскрыл перспективы

Дальтоники могут различать 15 оттенков цвета хаки

Самое читаемое
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 6 Просмотров: 27405
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 19904
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 14940
&quot;Мы не скрывали отношения&quot; - Виктор Павлик планирует свадьбу с 25-летней любовницей
"Мы не скрывали отношения" - Виктор Павлик планирует свадьбу с 25-летней любовницей
4
 Просмотров: 14395
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
3
 Просмотров: 11340
Происшествия
Титушки напали на журналистов проекта "Стоп коррупция"
Титушки напали на журналистов проекта "Стоп коррупция" Просмотров: 261
Ураган в Киеве: показали разрушительные последствия
Ураган в Киеве: показали разрушительные последствия
10
 Просмотров: 2628
6-летнего Данила отец с мачехой приковывали к двери: шокирующие фото
6-летнего Данила отец с мачехой приковывали к двери: шокирующие фото
 Просмотров: 4455
В Киевской области от непогоды погиб человек
В Киевской области от непогоды погиб человек
5
 Просмотров: 1098
Артема Семенихина перевезут в Киев
Артема Семенихина перевезут в Киев Просмотров: 333
Больше всего комментируют
14
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
6
На передовой разводят войска
5
В партии Зеленского раскритиковали украинскую делегацию в ПАСЕ
4
Эксперт заявил о возможных договоренностях "Слуги народа" с "Батькивщиной"
3
Показали, как главный евробляхер ездит по тротуарам
Голосов: 2669
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua