Легковушка на высокой скорости протаранила три маршрутки

В результате ДТП пострадали несколько пассажиров маршруток. Фото: НовостиN

В Николаеве легковушка Volkswagen Passat протаранила три маршрутки.

Как отмечается, Volkswagen двигался на высокой скорости и "догнал" одну из маршруток. Об этом сообщает местное издание Новости N.

"В районе пересечения с ул. Водопроводной Passat "догнал" сзади маршрутку 75 маршрута. От мощного удара Mercedes улетел на 20 метров вперед. После этого Volkswagen резко изменил траекторию движения и врезался в маршрутку, стоявшую на остановке Водопроводная. От удара маршрутка тронулась вперед и ударила еще одну маршрутку, стоявшую там же ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Бориспольской трассе разбили первый электромобиль Tesla Model 3

В автобусах было много пассажиров, в результате ДТП несколько человек были травмированы. Также все четыре автомобиля получили механические повреждения.

На трассе Киев - Чоп возле села Чишки столкнулось сразу 7 автомобилей. У грузовика MAN F2000 с полуприцепом, за рулем которой находился 20-летний водитель, отказали тормоза, поэтому транспортное средство столкнулось с другими автомобилями.