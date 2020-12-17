Легковушка на большой скорости протаранил маршрутку - есть пострадавшие

В Днепре Volkswagen на большой скорости протаранил маршрутку, в которой были пассажиры.

Авария произошла на ул. 20-летия Победы, пишет "Відкритий". За рулем Volkswagen была женщина.

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Фото: opentv.media

По предварительной информации, автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Внутри маршрутки были пассажиры. Никто из них не пострадал. А вот женщина за рулем Volkswagen получила травмы. Ее в тяжелом состоянии оперативно доставили в областную больницу им. Мечникова.

"Девушку действительно доставили к нам, она в тяжелом состоянии. Какие-либо прогнозы сделать сложно", – сообщил заместитель директора Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Александр Толубаев.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Они не исключают, что причиной ДТП могло стать резкое ухудшение самочувствия женщины за рулем.

В поселке Чабаны Киевской области водитель микроавтобуса протаранил несколько автомобилей и скрылся. Мужчина побил около 6 автомобилей. Затем горе-водитель бросил свой транспорт в парке и убежал.