Легковушка и микроавтобус попали в жуткое ДТП, погибли 3 человека

В аварии погибли 3 человека. Фото: Нацполиция

В Киевской области произошло столкновение легковушки и микроавтобуса, погибли 3 человека.

Как отмечается, авария произошла около города Кагарлык на 72-м километре трассы Киев - Знаменка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе.

ДТП произошло с участием легковушки Chevrolet и микроавтобуса Volkswagen, которые ехали навстречу друг другу.

После столкновения один из автомобилей загорелся. В аварии погибли 3 человека.

В аварии погибли 3 человека. Фото: Нацполиция

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На бульваре Леси Украинки в Киеве произошла авария с участием четырех автомобилей. Столкнулись BMW, Volkswagen и два автомобиля службы такси.