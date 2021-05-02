Легковушка BMW сорвалась со скалы вблизи Днестра

В Хмельницкой области спасли 31-летнего мужчину, авто которого слетело со скалы вблизи Днестра.

Авария произошла за селом Субич Каменец-Подольского района 2 мая около 11:00, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Автор: t.me/dsns_telegram В Хмельницкой области спасли 31-летнего мужчину, который на BMW слетел со скалы вблизи Днестра

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"За пределами села легковой автомобиль BMW слетел со скалы. В момент дорожно-транспортного происшествия в автомобиле находился только водитель. Прибыв к месту происшествия, спасатели спустились к нему, зафиксировали голову, достали мужчину из машины и передали медикам", - рассказали спасатели.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

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