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пятница, 01 января 2021 13:23

Легковой автомобиль слетел с моста в реку: погиб ребенок

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Легковой автомобиль слетел с моста в реку: погиб ребенок
Прибывшие медики констатировали смерть ребенка в результате утопления. Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области в Петропавловском районе произошло смертельное ДТП.

Так, автомобиль "ВАЗ 2101" в ночь на 1 января слетел с моста в реку Самара. Об этом сообщает пресс служба ГСЧС области.

В результате погиб двухлетний ребенок.

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"На момент ДТП в салоне машины находились еще двое пассажиров женщина и двухлетний ребенок. Медики констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, водитель не справился с управлением.

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

На Львовщине в столкновении 2 легковушек пострадали три человека. Авария произошла на автодороге Львов-Шегини в одном из сел Мостиского района.

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