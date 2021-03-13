Легковики сошлись в лобовом столкновении: фото и видео

В Киеве произошла серьезная лобовая ДТП. Фото: Facebook

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 2 легковушек.

Предварительно, в аварии пострадали люди, погибших нет. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Столкновение произошло на ул. Лобановского, 88, возле автозаправочной станции "Лукойл".

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Столкнулись 2 легковых автомобиля, которые получили значительные повреждения. В ДТП пострадал еще 1 автомобиль", - говорится в сообщении.

На место инцидента прибыла полиция и "скорая" помощь.

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