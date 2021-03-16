Лечилась в одной палате с мужем: рассказали о самоубийстве Covid-больной медсестры

38-летняя медсестра, которая выпала из окна больницы в городе Каменка-Бугская Львовской области, лечилась от коронавируса. В палате лежала вместе с мужем.
Погибла на 2-й день госпитализации. Хотя никаких предпосылок для этого, говорят медики, у женщины не замечали. Напротив, она была достаточно активной. Ее состояние было средней тяжести.
"Она была активна, достаточно мобильной, самостоятельно передвигалась по палате, коридору", - говорит руководитель Департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис, передает ТСН.
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Муж погибшей трагедию не комментирует. Полицейским рассказал, что жена его поддерживала.
"Она в одной палате со мужем была, в нормальных отношениях. Была более энергична, чем муж. Поддерживала морально его. Но установлено, что вышла в туалетную комнату, сняла тапочки и выпрыгнула через окно", - рассказывает начальник Каменка-Бугского отделения полиции Иван Иваночко.
Известно, что у женщины остались 3 детей школьного возраста.
Медики пытаются выяснить, связано ли самоубийство с заболеванием коронавирусом. Поскольку есть данные, что вирус может влиять на нервную систему.
Трагедия произошла 15 марта около 4:00. Медсестра выбросилась из окна 3-м этаже. Все обстоятельства гибели женщины устанавливают следователи.
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