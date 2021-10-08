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пятница, 08 октября 2021 22:58

Латвиец пытался вывезти из Украины кокаина на 2 миллиона гривен

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Латвиец пытался вывезти из Украины кокаина на 2 миллиона гривен
Иностранца с кокаином задержали в "Борисполе". Фото: dpsu.gov.ua

В аэропорту "Борисполь" пограничники совместно с таможенниками и Службой безопасности Украины задержали иностранца, который перевозил наркотики в коробке с конфетами.

"Гражданин Латвии в ручной клади, а именно - в коробке с конфетами, перевозил наркотическое вещество - кокаин, весом около 0,5 кг. Ориентировочная стоимость обнаруженного наркотика на "черном" рынке составляет 2 млн грн", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Наркокурьера сняли с рейса "Киев-Дублин". Его удалось обнаружить благодаря заблаговременной информации.

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Продолжаются следственные действия.

Инспектор патрульной полиции в Черновицкой области попался на торговле наркотиками.

Он с группой из пяти гражданских организовал и наладил схему сбыта наркотических средств, их аналогов и прекурсоров.

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