Латвиец пытался вывезти из Украины кокаина на 2 миллиона гривен

В аэропорту "Борисполь" пограничники совместно с таможенниками и Службой безопасности Украины задержали иностранца, который перевозил наркотики в коробке с конфетами.
"Гражданин Латвии в ручной клади, а именно - в коробке с конфетами, перевозил наркотическое вещество - кокаин, весом около 0,5 кг. Ориентировочная стоимость обнаруженного наркотика на "черном" рынке составляет 2 млн грн", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Наркокурьера сняли с рейса "Киев-Дублин". Его удалось обнаружить благодаря заблаговременной информации.
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Продолжаются следственные действия.
Инспектор патрульной полиции в Черновицкой области попался на торговле наркотиками.
Он с группой из пяти гражданских организовал и наладил схему сбыта наркотических средств, их аналогов и прекурсоров.
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