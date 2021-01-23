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воскресенье, 24 января 2021 07:28

Квартиру сняли на сутки: рассказали подробности загадочной смерти пары

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Квартиру сняли на сутки: рассказали подробности загадочной смерти пары
Во Львове в арендованной квартире нашли мертвыми 22-летнего мужчину и 18-летнюю женщину. Предварительно отравились угарным газом. Фото: npu.gov.ua

Вероятной причиной смерти 18-летней женщины и 22-летнего мужчины в квартире на ул. Городоцкой, 110 во Львове называют отравление газом. В квартире ночевала еще одна пара, она не пострадала.

Выяснилось, что товарищи в возрасте 18 и 22 года, которые работают недалеко от Привокзального рынка, сняли квартиру на сутки в 3-этажном доме. Маклер, который их заселил, включил газовые конвекторы, в каждой комнате отдельный. Друзья пригласили в гости двух девушек. В одной комнате ночевала одна пара, в другой - вторая. Утром 18-летний проснулся и обнаружил в соседней комнате тело своего товарища и его подруги, сообщает местный сайт ZAXID.NET.

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Дом, в котором погибла пара, построенный еще в начале XX века. Он списан с баланса города, состоит на учете коммунального предприятия. Раньше там было печное отопление, сейчас газовое. Это 2-комнатная квартира на 3-м этаже, которую сдают в аренду посуточно. В ней установлены конвекторы и газовая колонка.

"Газовики приехали, проверили. Тяга была везде, каналы чистые. В комнате есть самовольная перепланировка: на месте конвектора когда-то были двери. Возможно, патрубок конвектора неплотно прилегал", - рассказала председатель Железнодорожной районной администрации Ирина Джурик.

Специалисты демонтировали конвектор, чтобы проверить его исправность. Все обстоятельства гибели пары устанавливают следователи.

Тела нашли 21 января. Погибшими оказались 22-летний житель города Турка и 18-летняя львовянка. Бригада скорой медицинской помощи констатировала их смерти. Аварийная бригада АО "Львовгаз" временно прекратила подачу газа в квартиру.

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