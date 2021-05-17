Квартирант зарезал владельца жилья и продолжал жить с трупом

Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе 51-летний квартирант зарезал 50-летнего мужчину, у которого снимал квартиру. А после совершенного еще полтора суток оставался с погибшим в доме и похитил его имущество.

Задержали подозреваемого недалеко от места происшествия, произошедшего на ул. Богдана Хмельницкого, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Злоумышленник во время ссоры с владельцем квартиры нанес ему более 20 ударов ножом. В результате потерпевший скончался от острой кровопотери. Говорит, схватился за нож во время конфликта с потерпевшим из-за общей знакомой, которую они вспомнили во время застолья", - рассказали в полиции.

Вещественные доказательства у подозреваемого изъяли. Сейчас мужчина ждет избрания меры пресечения в изоляторе временного содержания. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Мариуполе Донецкой области 51-летний арендатор дома забил до смерти 41-летнего владельца, потому что не хотел выселяться. Между мужчинами возник конфликт во дворе. Свидетели вызвали на место полицию и медиков. Но спасти мужчину не удалось.