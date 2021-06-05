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суббота, 05 июня 2021 18:03

Квартирант убил молотком хозяйку квартиры

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Квартирант убил молотком хозяйку квартиры
Мужчина убил пенсионерку молотком. Фото: pixabay.com

34-летний квартирант убил 71-летнюю хозяйку квартиры молотком.

Происшествие произошло в Херсоне. Женщина договорилась со своим знакомым поехать к арендатору за деньгами. За 20 мин. до назначенного времени пенсионерка позвонила товарищу и сообщила, что уже в квартире и ждет его внутри, говорят в местной полиции.

Мужчина приехал на место, но дверь никто не открыл, на телефонные звонки женщина не отвечала. Несколько часов ждал знакомую под подъездом, а потом пошел к соседке и сообщил всю ситуацию. Она вызвала полицию.

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Правоохранители выбили дверь. В помещении обнаружили без сознания пенсионерку в крови, с травмами. Неподалеку лежал молоток со следами крови. Женщину в тяжелом состоянии срочно доставили в больницу, где она скончалась.

Подозреваемого задержали в микрорайоне Таврический. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

В Краматорске Донецкой области во время пожара в частном доме по ул. Тенистой нашли убитой 71-летнюю женщину. Под подозрение попал 40-летний мужчина.

лоумышленник пришел к пенсионерке домой и начал ссору на почве ранее возникших неприязненных отношений. Гость напал на потерпевшую, бил ее руками и ногами, после нанес удар деревянным бруском, однако и этого оказалось мало. Тогда нападавший взял во дворе кирпич и нанес им еще удар. Бил исключительно по голове. После преступления поджег дом.

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