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понедельник, 02 декабря 2019 09:01

Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
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В Киеве неизвестные обстреляли черный Range Rover. За рулем авто был бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Его сын 3-летний Александр - погиб
Фото: НВ
В Киеве неизвестные обстреляли черный Range Rover. За рулем авто был бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Его сын 3-летний Александр - погиб
В Киеве неизвестные обстреляли черный Range Rover. За рулем авто был бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Его сын 3-летний Александр - погиб
3-летнего Александра застрелили в центре Киева, когда ехал в автомобиле вместе с отцом, депутатом Вячеславом Соболевым
Бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев с женой Инной

Под вечер 1 декабря в Киеве обстреляли элитный внедорожник Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Вместе с ним в авто был сын 3-летний Александр. Ребенок погиб.

Кто такой Соболев

Вячеслав Соболев родом из Енакиево Донецкой области. Ему - 47 лет. Экономист, кандидат экономических наук, предприниматель, депутат Киевского областного совета. Был избран в 2015 году. Он входит во фракцию "Солидарность" (политсила пятого президента Петра Порошеко), является членом комиссии по вопросам бюджета и финансов.

Политикой начал заниматься в 2002 году, когда его избрали депутатом городского совета в избирательном округе № 64 (Петровский район Донецка). Также в 2000-х был заместителем мэра Донецка. С 2006 по 2007 год работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

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По информации СМИ, Соболев в свое время был директором дочерней компании "Нафтогаза" - "Нефтегазсети". В 2010 - 2011 годах занимал должность заместителя председателя правления, а позже и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Но ушел из "Нафтогаза" после прихода к власти президента-беглеца Виктора Януковича. После занялся преподавательской деятельностью.

Соболев является владельцем киевского ресторана "Марио". Стрельба произошла именно после того, как мужчина с семьей ехал из этого заведения.

В 1997 году основал одну из первых торговых сетей в Донецке "Обжора". В 2016 году Служба безопасности Украины задержала главного бухгалтера сети по подозрению в финансировании боевиков ДНР. В СМИ тогда писали, что Соболев остается владельцем сети супермаркетов, которая продолжила работу в оккупированном Донецке. Сам Соболев и на тот момент глава партии Блок Петра Порошенко Юрий Луценко опровергли эту информацию и сообщили, что Соболев продал "Обжору" еще в 2007 году.

Семья

Соболев был женат трижды, пишут СМИ. Первой женой была вдова донецкого криминального авторитета. Вторая его избранница - бывшая жена российского певца Николая Баскова и по совместительству дочь одиозного бывшего российского сенатора и фармацевтического магната Бориса Шпигеля - Светлана.

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Нынешняя жена - Инна Соболева, вместе воспитывают троих детей. Сыновей Давида и Александра и дочь жены от предыдущих отношений - Марию Вильчинскую.

У Вячеслава также есть дети от предыдущих браков - Светлана и Нина. Последняя имела гражданство России.

Кто мог заказать убийство Соболева

Однозначного ответа на этот вопрос у правоохранителей пока нет. Отрабатывают несколько версий. Одна из них - давний конфликт Соболева с Артуром Емельяновым. Там идут многолетние суды вокруг недвижимости, пишет LIGA.net со ссылкой на высокопоставленный источник в Министерстве внутренних дел.

Емельянов родом из Донецка, в 2010-2014 годах был заместителем председателя Высшего хозяйственного суда Украины. В 2018 СБУ разоблачила его в финансировании террористических организаций ДНР и ЛНР. А ГПУ сообщила Емельянову о подозрении в незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда.

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В 2016 году Соболев в Facebook заявил, что ему подбросили записку с угрозами расправы. Организаторами "травли" тогда Соболев назвал "группу рейдеров" во главе с Емельяновым.

"Еще до начала войны им удалось отобрать у меня недвижимость в Донецке, а сейчас они намерены рейдерским способом захватить торговый комплекс в Мариуполе", - писал тогда Соболев.

Емельянов отреагировал на пост судебным иском, который он выиграл. Суд обязал Соболева опровергнуть обвинения в адрес экс-судьи.

Вторая версия - бизнес на неподконтрольной территории. У Соболева остались магазины на оккупированной территории.

В Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли черный Range Rover. За рулем авто был бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Предварительно, он получил ранения. Его сын 3-летний Александр - погиб.

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