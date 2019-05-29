Кто и зачем занимается псевдоминированиями

Почему активизировались псевдоминировщики?
Причиной телефонных минирований может быть Россия, пытается влиять на население, - говорит Gazeta.ua Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследований экстремизма. - Украинцы не будут негативно относиться к тем, кто сообщил, но будут направлять негатив на правоохранителей. Поэтому это является важным элементом в расшатывании сознания. Задачей РФ является не военная агрессия на территории Украины, а политический захват. Это возможно путем разделения украинцев и формированию у них недоверия к власти.
Кто еще это может быть?
Телефонные минировании могут осуществляться конкурентами или как фактор привлечения самими объектами внимания СМИ. Например, непопулярных торговых центров. Могут быть сообщения о минировании школ от несовершеннолетних, когда происходит какое-то мероприятие, типа контрольной или родительских собраний.
Чуть ли не до 20% несовершеннолетних, большинству из которых не исполнилось 16 лет, осуществляют телефонные минировании. У детей не развита социальная ответственность. Еще одна категория - люди, которые преследуют собственную выгоду, например, хотят отомстить.
Сколько госсредств идет на проверку объектов?
Трудно просчитать. Я встречал цифру 5000 долларов за одну проверку заминированного помещения и это не в Киеве. Предпринимателям важно в определенное время открыть магазин, а их задерживают. Задерживается движение транспорта, падают продажи.
Насколько просто определить откуда звонят?
Сложно достать преступников из РФ, осуществляющих телефонные минировании через интернет или какие-то блокировочные фильтры. Вычислить номера телефонов украинцев не так сложно. Преимущественно звонят из будки телефонной, со своего телефона или с того, который взяли у кого-то. Во многих случаях задерживают человека в тот же день.
Какая ответственность предусмотрена?
В этом году представители Нацгварии говорили о внесении законопроектов, которые должны усилить финансовую ответственность, которую должны нести преступники за телефонные минировании. В 2019 было вынесено 58 приговоров. Самое большое наказание - штраф около 6000 гривен. Это не влияет на уменьшение экономических последствий преступления. К 2014 году раскрывалось 90% преступлений, связанных с телефонным терроризмом.
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Это спланированная акция?
Это может быть вызвано эффектом "домино", когда люди слышат новости о минировании и пытаются повторить те же действия. Подражают - социально неответственные. Почти 50% людей делают такие сообщения в состоянии алкогольного опьянения.
Какие основные риски от таких "развлечений"?
Практика показывает, что такие преступления расследуются быстро и оперативно. Поэтому играть в прятки и думать, что не поймают, не стоит. Человека, которого первый раз не задержали, переходит границу и продолжает делать то же самое. В конце концов, все равно попадается.
Чтобы осуществить проверку или эвакуацию оголяются другие участки важные для безопасности на территории города. Это отвлекает полицию от выполнения их непосредственных задач.
Как это остановить?
Украинцы должны быть более ответственными в своих поступках. Даже когда человек не преследует цели помощи РФ, то должен понимать, что каждым таким фактом способствует агрессору в формировании недоверия к украинским правоохранителям. Надо с пониманием относиться к полицейским, которые пытаются защитить. Стоит объяснять детям, что такие поступки плохие. Работать не с самим фактом или случаями минирования, а рассказывать о задержанных и сроки заключения. Если бы такие вещи распространялись, то было бы гораздо меньше задержанных. Даже правоохранители в большей степени сообщают о случаях, а не о том, как кого-то привлекают к ответственности.
Полиция Одесской получила сообщение о минировании более 20 объектов в Одессе. Аноним сообщил о возможном взрыве в 15 жилых домах, 6 медицинских учреждениях, железнодорожном вокзале, международном аэропорту и маршрутном транспорте. Информацию о заминировании проверяют следственно-оперативные группы, взрывотехники и спасатели ДСНС.
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