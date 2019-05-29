Кто и зачем занимается псевдоминированиями

Около 100 сообщений о минировании поступило в полицию в течение мая. Звонили почти во все областные центры и крупные города. Среди заминированных зданий называли школы, админздания, торговые центры, университеты, роддома и транспортные средства. Все сообщения оказались ложными.

Почему активизировались псевдоминировщики?

Автор: Facebook.com/Богдан Петренко Заместитель директора в украинском институте экстремизма рассказал о причинах псевдоминувань

Причиной телефонных минирований может быть Россия, пытается влиять на население, - говорит Gazeta.ua Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследований экстремизма. - Украинцы не будут негативно относиться к тем, кто сообщил, но будут направлять негатив на правоохранителей. Поэтому это является важным элементом в расшатывании сознания. Задачей РФ является не военная агрессия на территории Украины, а политический захват. Это возможно путем разделения украинцев и формированию у них недоверия к власти.

Кто еще это может быть?

Телефонные минировании могут осуществляться конкурентами или как фактор привлечения самими объектами внимания СМИ. Например, непопулярных торговых центров. Могут быть сообщения о минировании школ от несовершеннолетних, когда происходит какое-то мероприятие, типа контрольной или родительских собраний. Чуть ли не до 20% несовершеннолетних, большинству из которых не исполнилось 16 лет, осуществляют телефонные минировании. У детей не развита социальная ответственность. Еще одна категория - люди, которые преследуют собственную выгоду, например, хотят отомстить.

Сколько госсредств идет на проверку объектов?

Трудно просчитать. Я встречал цифру 5000 долларов за одну проверку заминированного помещения и это не в Киеве. Предпринимателям важно в определенное время открыть магазин, а их задерживают. Задерживается движение транспорта, падают продажи. Автор: unian.ua По стране прокатилась волна заминирований

Насколько просто определить откуда звонят?

Сложно достать преступников из РФ, осуществляющих телефонные минировании через интернет или какие-то блокировочные фильтры. Вычислить номера телефонов украинцев не так сложно. Преимущественно звонят из будки телефонной, со своего телефона или с того, который взяли у кого-то. Во многих случаях задерживают человека в тот же день.

Какая ответственность предусмотрена?

В этом году представители Нацгварии говорили о внесении законопроектов, которые должны усилить финансовую ответственность, которую должны нести преступники за телефонные минировании. В 2019 было вынесено 58 приговоров. Самое большое наказание - штраф около 6000 гривен. Это не влияет на уменьшение экономических последствий преступления. К 2014 году раскрывалось 90% преступлений, связанных с телефонным терроризмом.

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Это спланированная акция?

Это может быть вызвано эффектом "домино", когда люди слышат новости о минировании и пытаются повторить те же действия. Подражают - социально неответственные. Почти 50% людей делают такие сообщения в состоянии алкогольного опьянения.

Какие основные риски от таких "развлечений"?

Практика показывает, что такие преступления расследуются быстро и оперативно. Поэтому играть в прятки и думать, что не поймают, не стоит. Человека, которого первый раз не задержали, переходит границу и продолжает делать то же самое. В конце концов, все равно попадается. Чтобы осуществить проверку или эвакуацию оголяются другие участки важные для безопасности на территории города. Это отвлекает полицию от выполнения их непосредственных задач.

Как это остановить?