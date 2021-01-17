Крушение судна Крушение судна крах судна Крушения судна аварії судна "Арвин": моряк раскрыл причину аварии

Моряк, выжил при крушении сухогруза в Турции, раскрыл причину гибели судна. Фото из открытых источников

Выживший при крушении сухогруза в Турции россиянин раскрыл причину гибели судна.

Как сообщает российское посольство в Анкаре на своей странице в Facebook, по словам старшего техника судна Николая Кринова, корабль затонул из-за плохих погодных условий.

Сейчас моряк находится в больнице города Бартын.

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В Черном море у побережья Турции затонул сухогруз "Арвин", который шел под российским флагом. Среди членов экипажа корабля были украинцы и россияне.