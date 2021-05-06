Крупный пожар в офисах: что рассказали в полиции

В пожаре в офисном здании на ул. Бевза в Виннице погибла женщина.

Ее личность устанавливается. Такую информацию Gazeta.ua подтвердили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: vn.npu.gov.ua

"Тело погибшей нашли на третьем этаже здания после ликвидации пожара", - рассказали полицейские.

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На месте происшествия следственно-оперативная группа и криминалисты проводят первоочередные следственные действия.

Дело расследуют как нарушение требований пожарной безопасности. Виновнику может грозить до восьми лет тюрьмы.

Офисное здание на ул. Бевза, 34 в Виннице загорелось 6 мая около 12:34. Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространялся по кровле сооружения на складские помещения. Спасателям удалось предотвратить перекидывание огня на расположенные под одной крышей помещения Укргазбанка и кафе. В 14:11 пожар локализован. К борьбе с огнем от ГСЧС привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.