Кровавый бунт в СИЗО: новые подробности (18+)

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На бунт в Черновицком СИЗО отреагировала уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова. Заявила, что это дело находится на ее личном контроле.

По ее информации, заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО вновь прибывшего заключенного с коронавирусом около 23 часов 24 апреля. По словам администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и баррикадировались. Об этом она 26 апреля сообщила в Facebook.

"В связи с этим, 25 апреля в 6:00 утра руководитель учреждения объявил сбор личного состава по тревоге. В 8:00, при смене дежурства, заключенные с 3-х камер оказывали персоналу препятствия и сопротивление при вхождении в помещения для проведения проверки. Поэтому к семи заключенным была применена физическая сила, а к одному из них - специальные средства (наручники). В знак протеста трое заключенных порезали себе вены. Один из заключенных имел венозное кровотечение. Ему вызвали "скорую и вывезли за пределы СИЗО", - рассказывается Денисова.

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По ее поручению учреждение посетил региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Черновицкой области Леонид Мельников. Во время визита он пообщался с заключенными и персоналом, ознакомился со служебной и медицинской документацией, в том числе по применению к заключенным физической силы и специальных средств, а также оказания медицинской помощи.

Денисова отметила, что инфицированный Covid-19 мужчина находится в отдельной камере, в изолированном блоке, предусмотренном для пребывания лиц с подозрением/заболеванием коронавирусом. Состояние его здоровья удовлетворительное.

В ночь против 25 апреля в Черновицком СИЗО начался бунт заключенных за того, что в учреждение поместили больного коронавирусом мужчину. В результате работникам пришлось применить физическую силу, зачинщиков беспорядков изолировали. Отмечается также, что работники изолятора начали писать рапорты на увольнение.