Кровавая пятница: сегодня в масштабных авариях погибло 18 человек

 
Ексклюзивы
1/5
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 1890
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3007
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 639
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6201
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1188
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3474
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3780
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 133105
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 837
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2160
Фото
Все фото
6
3
17
9
3
Масштабная авария на Житомирщине: появились первые данные о пострадавших
Масштабная авария на Житомирщине: появились первые данные о пострадавших
Трагедия на Житомирщине: новые подробности с места масштабной аварии
Трагедия на Житомирщине: новые подробности с места масштабной аварии
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
&quot;Выловили на середине озера&quot; - мужчина выжил в ДТП и пошел топиться
"Выловили на середине озера" - мужчина выжил в ДТП и пошел топиться
Страшная авария на трассе Киев-Одесса: 5 погибших, много раненых
Страшная авария на трассе Киев-Одесса: 5 погибших, много раненых
Видео
Все видео
ДТП в Житомире: сообщили обновленные данные о погибших и причинах трагедии
ДТП в Житомире: сообщили обновленные данные о погибших и причинах трагедии
В страшной аварии погибла семья
В страшной аварии погибла семья
Битва стихий - огненный смерч у воды сняли на видео
Битва стихий - огненный смерч у воды сняли на видео
"Сделаю все, чтобы Украина была единой" - ненавистник "хохлов" записал публичное обращение
"Сделаю все, чтобы Украина была единой" - ненавистник "хохлов" записал публичное обращение
Водитель грузовика "прокатил" на капоте инспектора Укртрансбезопасности
Водитель грузовика "прокатил" на капоте инспектора Укртрансбезопасности
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3393
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 522
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3474
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3501
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26497
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 1314
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
пятница, 20 июля 2018 18:11

Кровавая пятница: сегодня в масштабных авариях погибло 18 человек

  Комментировать

Сегодня, 20 июля, в течение дня в Украине в масштабных дорожно-транспортных происшествиях погибло 18 человек.

Николаев

Около 5:00 на дороге Киев - Одесса в Николаевской области произошла авария, в которой погибли пять человек и 12 были травмированы. Микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией ехал по маршруту Одесса - Гомель и столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным, стоял на обочине. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте.

Автор: Национальная полиция Украины
  Сегодня, 20 июля, в течение дня в Украине в масштабных дорожно-транспортных происшествиях погибли по меньшей мере 18 человек
Сегодня, 20 июля, в течение дня в Украине в масштабных дорожно-транспортных происшествиях погибли по меньшей мере 18 человек

42-летний водитель грузовика, с которым произошло столкновение пассажирского микроавтобуса, задержан до выяснения обстоятельств. Он дает объяснения, почему совершил остановку на проезжей части и почему не принял всех необходимых мер безопасности во время аварийной остановки, как того требуют правила дорожного движения.

Житомир

В Житомирской области из-за столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, из них - двое детей, еще 10 госпитализированы. Полиция сообщает, что авария произошла на 127-м километре автодороги Киев - Чоп возле села Глубочица. По предварительным данным, водитель автобуса ехал в направлении Житомира и врезался в грузовик DAF с полуприцепом.

"Там современная дорога на 4 полосы в обе стороны. Маршрутка и грузовик двигались в крайней левой полосе. Тахометр зафиксировал небольшую скорость грузовика. Причина - человеческий фактор, водитель маршрутки не выбрал безопасную скорость и не справился управлением", - говорит начальник отдела коммуникации полиции Житомирщины Алла Ващенко.

Автор: Национальная полиция Украины
  Сегодня, 20 июля, в течение дня в Украине в масштабных дорожно-транспортных происшествиях погибли по меньшей мере 18 человек
Сегодня, 20 июля, в течение дня в Украине в масштабных дорожно-транспортных происшествиях погибли по меньшей мере 18 человек

21 июля в двух областях - на Житомирщине и Ровенщине - объявлен день траура по погибшим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП в Житомире: сообщили обновленные данные о погибших и причинах трагедии

Министр инфраструктуры Владимир Емельян отметил, что в обоих этих ДТП причиной автокатастроф стало грубое нарушение правил дорожного движения.

Хмельницкий

Еще одна авария с участием грузовика и легковушки произошла сегодня в Хмельницкой области. Там погибли три человека.

По предварительным данным, 36-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с грузовиком.

Автор: Национальная полиция Украины
  Сегодня, 20 июля, в течение дня в Украине в масштабных дорожно-транспортных происшествиях погибли по меньшей мере 18 человек
Сегодня, 20 июля, в течение дня в Украине в масштабных дорожно-транспортных происшествиях погибли по меньшей мере 18 человек

Водитель легкового автомобиля Volkswagen, а также его 35-летняя жена и 4-летняя дочь погибли на месте происшествия. Еще одна 12-летняя девочка, которая была пассажиркой этого же транспортного средства, госпитализирована в больницу.

Утром 20 июля в Киеве на Осокорках произошла смертельная авария. Во время катания на мотоцикле погиб 36-летний мужчина. Другой выживший хотел утопиться. Его спасли правоохранители. По предварительной информации - мужчины были нетрезвые.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кровавая пятница: сегодня в масштабных авариях погибло 18 человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

"Война не закончена" - в центре Киева взорвали журналиста

Самое читаемое
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
21
 Просмотров: 199037
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 113665
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 86276
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
10
 Просмотров: 38519
Россия изменила тактику в Азовском море
Россия изменила тактику в Азовском море 1 Просмотров: 27519
Больше всего комментируют
25
В России рождается новый нацизм - Бабченко
20
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
11
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
10
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
9
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
Голосов: 586
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua