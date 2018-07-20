Кровавая пятница: сегодня в масштабных авариях погибло 18 человек

Сегодня, 20 июля, в течение дня в Украине в масштабных дорожно-транспортных происшествиях погибло 18 человек.

Николаев

Около 5:00 на дороге Киев - Одесса в Николаевской области произошла авария, в которой погибли пять человек и 12 были травмированы. Микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией ехал по маршруту Одесса - Гомель и столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным, стоял на обочине. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте.

Автор: Национальная полиция Украины Сегодня, 20 июля, в течение дня в Украине в масштабных дорожно-транспортных происшествиях погибли по меньшей мере 18 человек

42-летний водитель грузовика, с которым произошло столкновение пассажирского микроавтобуса, задержан до выяснения обстоятельств. Он дает объяснения, почему совершил остановку на проезжей части и почему не принял всех необходимых мер безопасности во время аварийной остановки, как того требуют правила дорожного движения.

Житомир

В Житомирской области из-за столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, из них - двое детей, еще 10 госпитализированы. Полиция сообщает, что авария произошла на 127-м километре автодороги Киев - Чоп возле села Глубочица. По предварительным данным, водитель автобуса ехал в направлении Житомира и врезался в грузовик DAF с полуприцепом.

"Там современная дорога на 4 полосы в обе стороны. Маршрутка и грузовик двигались в крайней левой полосе. Тахометр зафиксировал небольшую скорость грузовика. Причина - человеческий фактор, водитель маршрутки не выбрал безопасную скорость и не справился управлением", - говорит начальник отдела коммуникации полиции Житомирщины Алла Ващенко.

Автор: Национальная полиция Украины Сегодня, 20 июля, в течение дня в Украине в масштабных дорожно-транспортных происшествиях погибли по меньшей мере 18 человек

21 июля в двух областях - на Житомирщине и Ровенщине - объявлен день траура по погибшим.

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Министр инфраструктуры Владимир Емельян отметил, что в обоих этих ДТП причиной автокатастроф стало грубое нарушение правил дорожного движения.

Хмельницкий

Еще одна авария с участием грузовика и легковушки произошла сегодня в Хмельницкой области. Там погибли три человека.

По предварительным данным, 36-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с грузовиком.

Автор: Национальная полиция Украины Сегодня, 20 июля, в течение дня в Украине в масштабных дорожно-транспортных происшествиях погибли по меньшей мере 18 человек

Водитель легкового автомобиля Volkswagen, а также его 35-летняя жена и 4-летняя дочь погибли на месте происшествия. Еще одна 12-летняя девочка, которая была пассажиркой этого же транспортного средства, госпитализирована в больницу.

Утром 20 июля в Киеве на Осокорках произошла смертельная авария. Во время катания на мотоцикле погиб 36-летний мужчина. Другой выживший хотел утопиться. Его спасли правоохранители. По предварительной информации - мужчины были нетрезвые.