Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП

Показали видео жуткой ДТП в России. Фото: РЗИ

В российском Владивостоке произошла ужасная авария.

ДТП попало на на камеру видеорегистратора. На ролике видно, что водитель Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением. Джип не огромной скорости влетел в отбойник. От мощного удара женщину, которая управляла авто, выбросило из салона.

Также у внедорожника от удара отлетело колесо и попало в лобовое стекло другого автомобиля. К счастью, водитель не пострадал и смог безопасно остановить свою машину.

Однако, водительницу джипа госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, женщина могла находиться за рулем в нетрезвом виде.

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Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием двух микроавтобусов и легкового автомобиля. Машины столкнулись на автодороге возле села Рогозов недалеко от Борисполя.