Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"

На территории 169-го Учебного центра "Десна" в одном из общежитий взорвалась граната. Погиб военный, еще три человека пострадали. Среди них гражданская девушка. Фото: cn.npu.gov.ua

Стали известны подробности взрыва в общежитии военного учебного центра в пгт Десна на Черниговщине, во время которого один военный погиб, а еще 3 человека получили ранения.

В общежитие по приглашению 25-летнего старшего солдата пришли две его знакомые девушки. Они, 22-летний солдат и младший сержант, 21-летняя женщина, собрались в одной из комнат общежития, где употребляли спиртное. Об этом пишет УНН со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.

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"Позже одна из приглашенных девушек и младший сержант начали в шутку обливать друг друга водой и забежали в ванную. Там закрылись, чем вызвали недовольство солдата, отдыхавшего вместе с ними. Упомянутый солдат потребовал открыть дверь, а иначе угрожал применить боевую гранату. Когда девушки отказались открыть, он прокричал что-то вроде "Аллах Акбар", после чего прогремел взрыв. Указанный солдат от полученных при взрыве травм погиб на месте", - сказал источник.

Старший солдат, младший сержант и девушка, находившаяся с ней в момент взрыва, получили многочисленные проникающие осколочные ранения различных частей тела, с которыми были госпитализированы.

На территории 169-го Учебного центра "Десна" в одном из общежитий взорвалась граната РГД-5 24 августа. Погиб военный, еще три человека пострадали. Среди них - девушка, которая была в гостях у одного из военнослужащих.