"Кричал, что убьет. Побежал за ножами" - сын набросился на отца

В Киеве 36-летний сын набросился с кухонными ножами на 67-летнего отца в квартире дома на ул. Валерия Лобановского. После того позвонил знакомой и сказал, что отец окровавлен.

Женщина вызвала полицию и медиков. Пострадавшего с травмами глаза и рук госпитализировали. Подозреваемого задержали. Это ранее не судимый иностранец, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Автор: facebook.com/UA.KyivPolice В Киеве 36-летний сын набросился с кухонными ножами на 67-летнего отца

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"На момент приезда профильных служб в квартире находился травмированный мужчина и его сын. Врачи оказали медицинскую помощь пострадавшему и госпитализировали его с травмами глаза и рук. Для установления обстоятельств происшествия провели необходимые следственные действия и выяснили, что между родственниками внезапно возник конфликт. Мужчина начал кричать на отца, что он его убьет. Побежал на кухню за ножами и начал бить ими мужчину. После совершенного сын позвонил знакомой и рассказал, что отец весь в крови и не выходит из комнаты", - рассказал старший следователь Голосеевского управления полиции Владимир Темченко.

Автор: facebook.com/UA.KyivPolice Пострадавшего с травмами глаза и рук госпитализировали. Подозреваемого - задержали

Следователи изъяли вещественные доказательства, среди которых таблетка неизвестного происхождения. Ее направят на экспертизу для проверки на содержание наркотических веществ.

Задержанному сообщили о подозрении в покушении на убийство. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В селе Белокриница Кременецкого района Тернопольской области 22-летний мужчина порезал родителей. Ворвался в их спальню ночью. 53-летнего мужчину и 50-летнюю жену госпитализировала бригада экстренной медицинской помощи. Состояние пострадавших крайне тяжелое.