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понедельник, 14 марта 2022 09:54

Спецтема: Война России против Украины

Краматорск обстреляли ракетами, есть погибшие

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Краматорск обстреляли ракетами, есть погибшие
Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Ночью Краматорск подвергся ракетному удару.

Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко в Facebook.

По предварительной информации, два человека погибли.

В домах повылетали стекла.

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Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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