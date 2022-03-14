Краматорск обстреляли ракетами, есть погибшие

Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Ночью Краматорск подвергся ракетному удару.

Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко в Facebook.

По предварительной информации, два человека погибли.

В домах повылетали стекла.

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Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.