Кортеж Зеленского спровоцировал ДТП с автобусами, которые везли детей

В Запорожской области колонна автобусов с детьми попала в ДТП с участием машин из кортежа президента Зеленского.

Виновниками происшествия два Volkswagen Touareg из кортежа и бус службы безопасности президента, которые обганяли колонну автобусов.

Они возвращались в Киев, в то время как Зеленский улетел в столицу на самолете.

Пассажиры автобусов, в том числе дети, не пострадали.

Автор: Страна

Легковушки сильно побиты, один из автобусов упал в кювет.

Автор: Страна

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