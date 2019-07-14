Кортеж Зеленского спровоцировал ДТП с автобусами, которые везли детей

В Запорожской области колонна автобусов с детьми попала в ДТП с участием машин из кортежа президента Зеленского.
Виновниками происшествия два Volkswagen Touareg из кортежа и бус службы безопасности президента, которые обганяли колонну автобусов.
Они возвращались в Киев, в то время как Зеленский улетел в столицу на самолете.
Пассажиры автобусов, в том числе дети, не пострадали.
Легковушки сильно побиты, один из автобусов упал в кювет.
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