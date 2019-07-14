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воскресенье, 14 июля 2019 21:43

Кортеж Зеленского спровоцировал ДТП с автобусами, которые везли детей

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В Запорожской области колонна автобусов с детьми попала в ДТП с участием машин из кортежа президента Зеленского.

Виновниками происшествия два Volkswagen Touareg из кортежа и бус службы безопасности президента, которые обганяли колонну автобусов.

Они возвращались в Киев, в то время как Зеленский улетел в столицу на самолете.

Пассажиры автобусов, в том числе дети, не пострадали.

Автор: Страна
 

Легковушки сильно побиты, один из автобусов упал в кювет.

Автор: Страна
 

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Глава полтавской организации партии "Слуга народа" Алексей Сердюков признался, что стал участником смертельного ДТП на Полтавщине.

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