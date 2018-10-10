Корь наступает: из-за карантина закрыли 2 школы

В двух школах в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области приостановили обучение из-за вспышки кори. Фото - Радио Максимум

В 2 школах в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области приостановили обучение из-за вспышки кори. Карантин продлится 4 дня. Такое предварительное решение приняли в райгосадминистрации.

"В связи с осложнением эпидемической ситуации в учебных заведениях по заболеваемости корью комиссия решила приостановить обучение Тисменичанской ООШ I-III ст. и Верхнемайданской ООШ I-III ст. с 9 октября по 12 октября", - сообщил первый заместитель председателя районной государственной администрации Богдан Зеленчук.

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В этих школах, вероятно, перенесут осенние каникулы, по информации чиновников.

В пгт Тывров Винницкой области в течение одного месяца в одной из школ корью заболели 28 детей.