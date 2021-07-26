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понедельник, 26 июля 2021 14:26

Контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины комплектующих к зенитно-ракетным комплексам

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Контрразведчики СБУ предотвратили возможную незаконную переправку за границу военных товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Установлено, что противоправную деятельность организовал бывший сотрудник одного из отечественных оборонных заводов. К сделке он привлек нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей.

  Сотрудники СБУ предотвратили незаконный вывоз военных товаров, подлежащих государственному экспортному контролю
Сотрудники СБУ предотвратили незаконный вывоз военных товаров, подлежащих государственному экспортному контролю

Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного имущества, в том числе комплектующих к зенитно-ракетным комплексам малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторскую документацию к этим видам вооружения.

Правоохранители разоблачили одного из участников группы при перевозке 6 военных приборов в столицу.

В ходе обысков по местам жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили:

• документы, подтверждающие незаконную деятельность;
• комплектующие части к зенитно-ракетному вооружению.

  Сотрудники СБУ предотвратили незаконный вывоз военных товаров, подлежащих государственному экспортному контролю
Сотрудники СБУ предотвратили незаконный вывоз военных товаров, подлежащих государственному экспортному контролю

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Следователи СБУ начали уголовное производство по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 1 ст. 111 (государственная измена),
• ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю),
• ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных к нему лиц.

  Сотрудники СБУ предотвратили незаконный вывоз военных товаров, подлежащих государственному экспортному контролю
Сотрудники СБУ предотвратили незаконный вывоз военных товаров, подлежащих государственному экспортному контролю

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводили сотрудники Управления СБУ в Житомирской области при процессуальному руководству Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

СБУ
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Дата
26
июля

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