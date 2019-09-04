Контрактник продавал наркотики

На Житомирщине задержали военного. Фото: прокуратура

В Житомирской области задержали военнослужащего контрактной службы, который продавал наркотики.

21 июня 2019 во время проведения негласных следственных действий правоохранители зафиксировали, как военным продают наркотики. Вещества изъяли. Экспертиза подтвердила, что это амфетамин, сообщает военная прокуратур Центрального региона.

4 сентября 2019 этот военнослужащий снова продал амфетамин. Его задержали.

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Сейчас продолжаются обыски по месту жительства младшего сержанта и осмотр места его задержания. Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

В Черновицкой области сотрудники ГБР задержали инспектора патрульной полиции, который продавал наркотики. Как отмечается, он покупал наркотические средства с целью принятия и незаконного сбыта коллегам и гражданским лицам.