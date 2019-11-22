Контрабандисты придумали современный способ перевозки марихуаны

Жители Кривого Рога пытались отправить в Россию 5 кг марихуаны с помощью дрона.

Контрабандисты на собственном автомобиле доставляли пакеты с наркотиком в один из приграничных районов Сумщины, сообщает пресс-центр СБУ

У границы марихуану фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Минздрава рассказала, что будет с легализацией марихуаны

"СБУ задержала двух торговцев во время очередного "воздушного сообщения". В рейс должны были отправить 5 килограммов марихуаны", - сообщили в спецслужбе.

Контрабандистам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.





В столице проходит "Конопляный марш свободы". Люди выступают за легализацию доступа к медицинскому каннабису, который помогает онкобольным легче переносить боль.