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пятница, 22 ноября 2019 13:44

Контрабандисты придумали современный способ перевозки марихуаны

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Жители Кривого Рога пытались отправить в Россию 5 кг марихуаны с помощью дрона.

Контрабандисты на собственном автомобиле доставляли пакеты с наркотиком в один из приграничных районов Сумщины, сообщает пресс-центр СБУ

У границы марихуану фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию.

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"СБУ задержала двух торговцев во время очередного "воздушного сообщения". В рейс должны были отправить 5 килограммов марихуаны", - сообщили в спецслужбе.

Контрабандистам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.


В столице проходит "Конопляный марш свободы". Люди выступают за легализацию доступа к медицинскому каннабису, который помогает онкобольным легче переносить боль.

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