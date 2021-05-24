Конфликт между родственниками закончился стрельбой и самоубийством

В селе Башлыки Волынской области ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.

Все произошло в ночь на 24 мая. 30-летний мужчина услышал в доме запах газа и вышел посмотреть, что случилось. В тот момент получил две пули из ружья, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vl.npu.gov.ua На Волыни 65-летний мужчина травил газом 30-летнего родственника, а затем прострелил ему из ружья живот и руку

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"30-летний мужчина получил огнестрельное ранение в живот и руку. Сейчас он находится в больнице, угрозы жизни нет. Стрелец исчез. А потом поступило сообщении о самоубийстве в селе Цумань. В себя выстрелил 65-летний местный житель, который в Башлыках ранил своего родственника", - рассказал начальник ГУНП в Волынской области Юрий Крошко.

Автор: vl.npu.gov.ua После совершенного злоумышленник застрелился. Он и родственник якобы длительное время конфликтовали

Полицейские на месте трагедии изъяли гладкоствольное ружье и гильзы. Тело направлено на экспертизу. Предварительно известно, что конфликт между родственниками длился несколько лет. Следствие продолжается.

В Броварах Киевской области 69-летний мужчина подстрелил 39-летнего племянника, который является сотрудником патрульной полиции. Стрельба между родственниками возникла в результате конфликта, вероятно, имущественного характера.