Конфликт между компаниями закончился смертельной поножовщиной

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В Тернополе на остановке общественного транспорта на ул. Богдана Хмельницкого 21-летний парень ранил ножом 25 и 24-летних мужчин.

Травмы одного из пострадавших оказались несовместимыми с жизнью. Он умер в реанимационном отделении. Другому раненому медики наложили более 20 швов и отпустили домой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Конфликт возник между жителем города Вараш Ровенской области и двумя жителями одного из сел Тернопольского района. По предварительной информации, подозреваемый приехал в областной центр со своим товарищем, который должен был сдавать экзамены в одном из вузов города. Ребята сняли жилье, поселились, а затем пошли праздновать. В один из клубов Тернополя их не пустили, поэтому они поехали развлекаться в другой. Там была еще одна компания отдыхающих. В какой-то момент между посетителями заведения возник конфликт. Разборки, после закрытия бара, продолжились на улице. Один из парней вытащил нож и ранил двух мужчин", - рассказала Адриана Слободян.

Подозреваемого задержали. Мужчине уже объявили подозрение. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Продолжается следствие.

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