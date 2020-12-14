Конфликт из-за маски в автобусе закончился дракой

На место конфликта пришлось вызвать полицию Фото: dilo.net.ua

12 декабря в Белой Церкви в автобусе №12 произошла серьезная драка из-за маски. На место конфликта пришлось вызвать полицию.

Двое парней зашли в салон автобуса и начали неадекватно себя вести. По просьбе одеть маску мужчины начали шутить. Одному из пассажиров это не понравилось, он сделал им замечание. Об этом сообщили на Telegram-канале "Белая Церковь - Без табу".

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После этого между ними возник спор, в ходе которой ребята без масок угрожали побить и пристрелить мужчину. Пассажиры начали выгонять их на улицу.

Когда хулиганы вышли на улицу, то решили разбить двери в автобусе. После этого началась массовая драка, которую сняли на видео. На место происшествия приехало несколько полицейских машин.

В Киеве в трамвае произошел инцидент. Мужчина отказался надевать защитную маску и устроил скандал. В результате движение трамваев было приостановлено на время.