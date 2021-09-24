Концерт не удался: харьковского скрипача кулаками сгоняли с крыши троллейбуса

В Харькове мужчина на крыше троллейбуса играл на скрипке. Фото: скриншот с видео

В Харькове мужчина со скрипкой запрыгнул на крышу троллейбуса и устроил концерт. Произошел это утром 24 сентября на Московском просп.

Соответствующее видео обнародовал "Харьков 1654" в Telegram.

"Скрипач заскочил на крышу троллейбуса и начал играть на скрипке. Предлагал раздать автографы пассажирам", - говорится в описании видео.

Концерт закончился довольно быстро. Мужчину пинками согнали с общественного транспорта.

"То ли пранк, или ТикТок-эр, или просто идиот - скоро узнаем", - добавили в посте.

Полицейские установили личность музыканта. Это 25-летний местный житель.

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"Правонарушитель не успел зайти в троллейбус, когда закрылась дверь. Поэтому решил вылезти на крышу. Играл на скрипке для привлечения внимания водителя. Водитель остановил троллейбус и вызвал наряд полиции", - сообщила пресс-служба полиции Харькова.

За содеянное скрипачу грозит штраф или ограничение свободы.

"Следователи открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы до пяти лет. Назначена экспертиза", - говорится в сообщении.

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