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воскресенье, 12 декабря 2021 15:47

Компания избила пятерых полицейских — все попали в больницу

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Компания избила пятерых полицейских — все попали в больницу
Полицейских доставили в больницу. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

В Киевском районе Харькова полицейские прибыли по вызову из-за драки. Мужчины не реагировали на требования сотрудников полиции и избили их. Все пятеро оказались в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской национальной полиции.

Вчера, 11 декабря, около 22:30 в полицию поступило сообщение о драке семерых мужчин на улице Героев труда.

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Патрульная полиция прибыла на место происшествия, но злоумышленники не реагировали на действия полиции.

Пять полицейских получили телесные повреждения и находятся в больнице.

Злоумышленников задержали, им грозит до 5 лет лишения свободы.

Недавно сотрудники тату-салона Tattoo Lamarch Studio в Киеве притащили свинью и хотели набить тату на спине. Пресс-служба полиции сообщила, что якобы не набивали рисунок на живой свинье. Сфотографировали животное для рекламы и вернули.

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