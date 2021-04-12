Коммунальщик сбил мужчину и бросил умирать

Установили личность мужчины, которого нашли мертвым в камышах у курорта "Куяльник" в Одессе. Это - 28-летний житель Суворовского района. Он погиб от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия.
Виновника аварии установили. Им оказался работник коммунального предприятия, который ехал на рабочем транспорте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Полицейские установили водителя и большегрузный автомобиль, которым он управлял в момент ДТП. Мужчина признался: ехал 6 апреля ночью по работе и не успел отреагировать, когда увидел на трассе перед собой силуэт человека. По словам водителя, он остановился. Увидев, как потерпевший зашевелился, поехал дальше", - сказано в сообщении.
Транспортное средство полицейские изъяли, на него наложен арест. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.
В Одессе вечером 7 апреля в камышах на объездной дороге вблизи курорта "Куяльник" нашли тело мужчины. По результатам вскрытия, пострадавший скончался от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия.
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