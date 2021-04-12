Коммунальщик сбил мужчину и бросил умирать

В Одессе коммунальщик сбил на дороге мужчину и бросил умирать. Тело потерпевшего обнаружили через сутки. Им оказался 28-летний житель Суворовского района. Фото: od.npu.gov.ua

Установили личность мужчины, которого нашли мертвым в камышах у курорта "Куяльник" в Одессе. Это - 28-летний житель Суворовского района. Он погиб от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия.

Виновника аварии установили. Им оказался работник коммунального предприятия, который ехал на рабочем транспорте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На обочине нашли тело мужчины

"Полицейские установили водителя и большегрузный автомобиль, которым он управлял в момент ДТП. Мужчина признался: ехал 6 апреля ночью по работе и не успел отреагировать, когда увидел на трассе перед собой силуэт человека. По словам водителя, он остановился. Увидев, как потерпевший зашевелился, поехал дальше", - сказано в сообщении.

Транспортное средство полицейские изъяли, на него наложен арест. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.

В Одессе вечером 7 апреля в камышах на объездной дороге вблизи курорта "Куяльник" нашли тело мужчины. По результатам вскрытия, пострадавший скончался от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия.