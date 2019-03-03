Коммунальщик погиб от взрыва в автомобиле

В Харькове во время взрыва в автомобиле "ГАЗ" погиб человек.

Транспорт принадлежит коммунальному хозяйству, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации источников, автомобиль "ГАЗ" принадлежит КП "Харьковводоканал". В машине взорвался газовый баллон. Погибший был сотрудником этого хозяйства.

Возле машины находился еще один рабочий. В момент взрыва ему удалось выскочить из машины.

Работники службы проводили ремонтные работы водопровода.

Автор: Нацполиция

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.