Коммунальщик погиб от взрыва в автомобиле

В Харькове во время взрыва в автомобиле "ГАЗ" погиб человек.
Транспорт принадлежит коммунальному хозяйству, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По информации источников, автомобиль "ГАЗ" принадлежит КП "Харьковводоканал". В машине взорвался газовый баллон. Погибший был сотрудником этого хозяйства.
Возле машины находился еще один рабочий. В момент взрыва ему удалось выскочить из машины.
Работники службы проводили ремонтные работы водопровода.
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Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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