Командиры оккупантов позволяют стрелять в мирное население (18+)

Перехватили очередной разговор россиян. Фото: ГСЧС

Оккупантам разрешают убивать гражданских украинцев.

Об этом говорится из очередного перехваченного разговора, который публикует советник министра МВД Антон Геращенко.

"А нам по**й. Мне Леха, командир, дал добро шмалять. У нас люк в камазе, открывай, вставай и х*ярь! По**й что у них там написано, дети не дети, х*ярь всех!" – говорит захватчик в телефонном разговоре.

При этом украинцы продолжают сопротивляться и уничтожать оккупантов.

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"Третью роту, там пацаны знакомые, полностью убило, от роты семь человек осталось, а было на 60! Служил один у меня, перевелся и ехал машиной, гражданские, прикинь, на дорогу выбежали, из гранатомета х**нули машину, а потом из пулемета добили", - говорится в разговоре.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.