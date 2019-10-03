Количество отравившихся на свадьбе возросло до 95

В Путильском районе произошло массовое отравление. Фото: Zik

Количество отравившихся на свадьбе в Черновицкой области выросло до 95. Из них 29 детей.

Люди 29 и 30 сентября были на свадьбе в баре поселке Путила, сообщает лабораторный центр Министерства здравоохранения.

Госпитализировали 39 человек, из них 9 детей. Другим назначили амбулаторное лечение, ведется медицинское наблюдение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сладостями отравились 12 человек: есть дети

В лаборатории исследуют образцы пищи, питьевой воды, смывов с оборудования, посуды, инвентаря, образцов материала от поваров, контактных лиц и больных.

46 взрослых и 10 детей отравились на свадьбах в Путильском и Сторожинецком районах Черновицкой области.