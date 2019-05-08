Кокаин нашли в ведрах с краской

Одесские таможенники разоблачили уникальный способ перевозки наркотиков. Партию кокаина из Колумбии преступники смешали со строительной краской в ведрах.

Обнаружить его ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак было невозможно. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Переправить товар наркоторговцы пытались через морской торговый порт "Южный" в Одессе. Работники таможни, которым он показался подозрительным, отправили его на анализ. Экспертиза показала, что в 30-килограммовом ведре содержится до 3 кг кокаина.

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Известно, что отделить краску от наркотиков планировали в одной из лабораторий.

В Киеве поймали банду, которую подозревают в производстве и сбыте наркотиков. Среди них 7 гражданских, 2 полицейских и бывший следователь.