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воскресенье, 15 июля 2018 10:37

"Когда же вы, с*ки, напьетесь" - нардеп прокомментировал смертельную аварию с 5-месячным мальчиком

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&quot;Когда же вы, с*ки, напьетесь&quot; - нардеп прокомментировал смертельную аварию с 5-месячным мальчиком
Водитель ВАЗа, который сбил на тротуаре в Харькове женщину с 5-месячным сыном в коляске, был пьян. Фото - Полиция Харьковщины

Водитель ВАЗа, который сбил на тротуаре в Харькове женщину с 5-месячным сыном в коляске, был пьян. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Антон Геращенко. Не стесняясь нецензурных выражений он рассказал подробности ДТП.

"Когда же вы, с*ки, напьетесь или наколетесь вволю и лопните перед тем, как сядете пьяными за руль?! Снова в Харькове пьяный водитель повез, пьяных в стельку, дружков домой после отдыха за городом. И сбил на пешеходном переходе коляску с ребенком внутри. 5-месячный младенец погиб от полученных травм на месте", - написал Геращенко.

По его словам, водитель задержан патрульной полицией и отправлен на осмотр, после чего будет задержан.

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Депутат отметил, что ВР должна принять еще более жесткие меры наказания для пьяных водителей.

"Штрафы, которые мы ввели недавно в 20 и 40 тысяч гривен, не останавливают идиотов, которые садятся пьяными за руль. Только длительные, реальные, а не условные, сроки лишения свободы и публичный позор для водителей, которые садятся пьяными за руль, могут остановить вакханалию на дорогах", - отметил Геращенко.

Вечером 14 июля в Харькове 28-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на тротуар. Там сбил 20-летнюю мать с пятимесячной ребенком в коляске. Мальчик погиб на месте. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она находится в больнице.

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Дата
15
июля

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