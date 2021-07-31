"Когда нашли трусики - поняли, что случилось худшее": все об убийстве 6-летней девочки

В поселке Старый Салтов Харьковской области 30 июля похоронили 6-летнюю Мирославу Третяк. Ее нашли убитой ночью 28 июля в заброшенном здании - ребенку разбили голову и лицо. Ходят слухи, что изнасиловали, но официально эту информацию в полиции пока не подтвердили. Подозреваемый - сосед девочки 13-летний Богдан Федя.

Автор: hk.npu.gov.ua 6-летняя Мирослава Третяк из Старого Салтова на Харьковщине пошла гулять вечером 28 июля и не вернулась. В полночь ее нашли убитой в заброшенном здании в километре от дома

Gazeta.ua собрала все, что известно о трагедии, подозреваемом и его жертве.

6-летняя Мирослава с родителями жила в двухэтажном доме на 2 этаже. Этажом ниже - Богдан с сестрами и матерью. Они были знакомы с детства. Парень играл с детьми, среди которых были Мирослава и ее подруга Виктория. В день, когда произошла трагедия, они были у дома втроем, рассказала мать убитой Татьяна Третяк.

"Дочь прибежала и говорит: "Мама, меня сосед обижает". Мирослава сказала, что он толкал ее и выбросил обруч в виде рожок. Я сказала, не трогать его и просто уйти. И обещала поговорить с его мамой, когда та придет" , - рассказывает Татьяна.

Автор: t.me/truexanews 13-летнего Богдана Федя сразу заподозрили в содеянном. Он был последним, с кем видели девочку. Во время разговора с полицейскими во всем признался

Около 15:00 Мирослава сбегала в магазин, вернулась домой, немного отдохнула. Взяла велосипед и снова пошла играть на улицу с подругой. Через час вернулась и снова пошла.

"А потом пришла подружка и спрашивает: "А Мира будет гулять?". Я говорю, что она к ней пошла. А Вика говорила, что с Богданом", - добавила женщина.

Выяснилось, что дети вместе пошли в сторону бывшей пекарни, и их больше не видели. Родители вызвали полицию.

"Когда люди нашли трусики и обувь, мы поняли, что случилось худшее. Я до утра был у того дома, но внутрь нас не пустили", - рассказал дед погибшей Виктор Алексеевич.

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Что говорит мать подозреваемого

С Богданом и Мирославой был еще взрослый человек. Его имя Максим Б. Он из Харькова. В поселок приезжает к бабушке с дедом. Известно, что ранее имел судимость, рассказала мать Богдана Галина Федя.

"Я пришла с работы, а сын стал стирать свои вещи. А потом попросился к друзьям в общежитие. Уже позже, как с огорода возвращалась, узнала, что девочка исчезла. Кто-то из местных жителей сказал, что видел Мирославу с Богданом около пекарни. Все отправились туда. Одному из полицейских я назвала номер телефона сына. Он ответил на звонок, но не признался, где находится. Через 20 минут нам удалось уговорить его выйти. Он был очень напуган", - рассказала женщина.

Был ли сообщник - версия полиции

Богдан Федя единственный подозреваемый по делу об убийстве Мирославы Третьяк. Парень в содеянном сознался и воспроизвел все события трагического дня. Разговоры о взрослом сообщнике - выдумки, говорит начальник областной полиции Андрей Рубель.

"Следствие поддерживает одну версию. И других нет", - сказал Рубль.

Автор: khar.gp.gov.ua Мирославу нашли в куче мусора. Ей разбили голову и лицо

Что рассказали о подозреваемом и его жертве местные

Богдан закончил 4-й класс местной школы. О семье известно, что рос без отца. А у матери, кроме него, еще двое несовершеннолетних детей. Трое старших живут отдельно. Парень отличался жестокостью и странным поведением. Говорят, что бил и убивал животных. Мог оскорблять младших детей. А семья убитой травила парня. Возможно поэтому он решил отомстить и пошел на убийство.

Что грозит парню

Богдана Федя на 30 дней поместили в приемник-распределитель для детей. Такое решение принял Волчанский районный суд.

Уголовная ответственность за преступления наступает с 14 лет. Поэтому парня могут признать виновным. Но в тюрьму не попадет, рассказал адвокат Сергей Старенький.

"Если парня признают вменяемым и виновным - могут до 18 лет отправить в специальное детское воспитательное учреждение. Если же по результатам экспертизы признают невменяемым - могут отправить на принудительное лечение. В таком случае уже даже через пол года может быть дома", - рассказал адвокат.

Возраст на момент совершения преступления остается фиксированным. То есть в случае, если судебные разбирательства затянутся на год и парню на момент оглашения приговора будет уже 14 лет - он все равно будет помещен в приемник-распределитель.

В Старом Салтове на Харьковщине нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк. Девочка пошла на прогулку и не вернулась примерно в 18:00 28 июля. На поиски подняли полицейских и кинологов. К ним присоединилась неравнодушные: 350 человек прочесывали заброшенные здания и местные лесополосы. Поиски продолжались почти пять часов. Нашли Мирославу в заброшенном здании в 1 км от ее дома, где нет жилья, только поле и лесополоса.