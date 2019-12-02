Киллеру - 18 лет: первые подробности о подозреваемом в убийстве 3-летнего сына депутата

Инна и Вячеслав Соболевы с сыном Александром. Фото - facebook.com/Инны Соболевой

Задержанному в покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего сына - 18 лет.

По материалам следствия, киллер произвел один выстрел из винтовки калибра 7,62 мм, сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Он караулил Соболева вблизи ресторана "Марио", узнал свою жертву в темноте. Очевидно, он получил наводку. Выстрел был произведен с небольшого расстояния. Киллер целился в водителя, но не учел скорость движения машины. Скорее всего, киллер действовал не один, и это заказное покушение", - сообщил Бутусов.

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Среди версий следствия, по данным источников журналиста, - конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым через контроль над торговой сетью "Обжора".

Вокруг объектов Соболева на Донбассе в 14-17 годах в Мариуполе происходила серия противостояний, в которых принимали участие различные силовые группы поддержки, нанятые для защиты своих интересов и для рейдерства.

По делу об обстреле автомобиля Range Rover депутата Вячеслава Соболева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в ​​Киеве есть первые задержанные. Это двое мужчин, которым немного за 20 лет, по информации блогера Назара Приходько.