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пятница, 01 мая 2020 11:38

Киллер разнес голову 3-летнему мальчику

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1 мая истекает 5 месяцев от покушения на предпринимателя и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его сын 3-летний Александр.

Вечером 1 декабря прошлого года на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в ​​центре Киева киллер расстрелял внедорожник Range Rover Соболева. Он был за рулем. Позади сидела жена Инна с дочкой и сыном. Пуля попала в мальчика. Он умер в "скорой".

"Снайпер, который целился в меня, пулей 7.62 снес пол головы 3-летнего мальчика. С того момента у меня одна цель: сделать все, чтобы те, на чьих руках кровь Саши, понесли заслуженное наказание", - говорит Вячеслав Соболев.

Автор: hromadske.ua
  3-летнего Александра застрелили в центре Киева, когда ехал в автомобиле вместе с отцом, депутатом Вячеславом Соболевым
3-летнего Александра застрелили в центре Киева, когда ехал в автомобиле вместе с отцом, депутатом Вячеславом Соболевым

Накануне Офис генерального прокурора согласовал подозрение еще одному, шестому фигуранту дела. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подозреваемого объявили в международный розыск, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, что предоставляет правовые основания задержать его на территории другого государства.

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По информации сторон по делу, новый фигурант был близок к подозреваемому Юсупу Абуеву и отвечал за привлечение других людей к преступлению, передавал транспорт, организовывал укрытия подозреваемых исполнителей и их поездки на полигон для тренировки.

Ранее были задержаны Александр Раев и Ибрагим Шагириев, а сразу после совершения преступления - подозреваемые исполнители Андрей Лаврега и Евгений Семенов. Всех суд взял под стражу. Впоследствии прокуратура согласовала подозрение вероятному организатору преступления Юсупу Абуеву. Он объявлен во всеукраинский розыск по другому делу (вымогательство денег, создания ОПГ, похищение человека) и согласно заявлению полиции - в международный. Юсуп Абуев был членом организации "Традиция и порядок", которую якобы покинул летом 2019.

Андрей Лаврега был тем, кто непосредственно стрелял в автомобиль Соболева 1 декабря, а Семенов давал ему сигнал, когда депутат вышел из ресторана, по данным следствия. Андрея Лаврегу к преступлению привлек Юсуп Абуев, с которым он познакомился в зоне боевых действий на Донбассе. Во время встречи в одном из ТРЦ Киева Абуев якобы предложил Лавреге убить депутата за вознаграждение в $40 тыс. Последний, по данным следствия, согласился. Сам Абуев выехал из Украины.

Автор: kiev.informator.ua
  По делу о покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его сына - 6 подозреваемых
По делу о покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его сына - 6 подозреваемых

Полиция рассматривает три версии покушения на Соболева: семейно-бытовые проблемы, финансово-хозяйственная деятельность, а также прошлая и нынешняя профессиональная деятельность депутата.

После убийства сына Соболев попросил 8 человек пройти полиграф. Ни один из них этого не сделал. Также депутат добился передачи дела в главное следственное управление Нацполиции. В феврале он заявил, что на него и семью готовят новое покушение. И пообещал заплати вознаграждение в 2 млн грн тем, кто назовет заказчика покушения на жизнь их семьи и предоставит доказательства.

В день трагедии Соболевы были в ресторане с 3-летним сыном и 10-летней дочерью. После того должны были ехать в магазин, чтобы купить будку для собаки, рассказывала Инна Соболева. Когда сели в авто, женщина услышала и поняла, что выстрел. Увидела, что муж жив, крикнула, чтобы давил на газ. А когда развернулась, увидела, что у сына нет половины головы. Говорила, что его мозг собирала по салону собственными руками.

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Дата
01
мая

Киллер разнес голову 3-летнему мальчику

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