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среда, 01 августа 2018 07:39

"Киллер не догадался побрить бороду", - как задержали убийц "Сармата"

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&quot;Киллер не догадался побрить бороду&quot;, - как задержали убийц &quot;Сармата&quot;
В убийстве АТОвця "Сармата" подозревают бойца расформированной роты "Торнадо" Артема Матюшина. Фото - Facebook Николая Цукура

Полиция задержала подозреваемого в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко в Бердянске и его сообщников. Их авто остановили близ Мелитополя. Об этом поздно вечером 31 июля сообщил народный депутат Украины Антон Геращенко.

По словам Геращенко, после убийства Олешко подозреваемые сменили машину, но это не помогло им уйти.

"Киллер не догадался побрить бороду, которая была указана в ориентировке всем постам полиции как особая примета", - отметил нардеп.

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Теперь полиция выясняет мотив убийства и устанавливает всех, кто может иметь отношение к преступлению.

Ветерана АТО и активиста Виталия Олешко застрелили при свидетелях во дворе собственного дома-отеля 31 июля. Убийца зашел во двор и выстрелил Олешкове в голову сзади, он погиб мгновенно. Киллер с сообщником скрылся на красной "Таврии", которую нашли в нескольких кварталах.

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Дата
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