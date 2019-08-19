Киевлянка убила полицейского и 7-летнюю девочку

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Днем 19 августа на трассе "Киев-Сумы" произошла смертельная авария.

Вблизи с. Гоголев Киевской области 37-летняя жительница столицы за рулем внедорожника Audi на большой скорости протаранил Chevrolet. Водитель последнего и его 7-летняя пассажирка погибли на месте. Еще один мужчина и ребенок - в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель внедорожника значительно превысила допустимую скорость движения и не предоставила преимущество в движении легковушке Chevrolet, который двигался по главной дороге. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Им оказался работник полиции Вышгородского района. Кроме него в машине находился пассажир и двое его детей. К сожалению, его 7-летняя дочь от полученных травм погибла. Мужчину с сыном в тяжелом состоянии доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Водитель Audi повреждений не получила. Сейчас решается вопрос о задержании киевлянки. А также, об открытии уголовного производства.

18 августа на выезде из поселка Чернобай на Черкасщине произошла смертельная авария. Там столкнулись Daewoo Lanos и рейсовый автобус сообщением "Черкассы-Миргород". Три человека погибли. Еще 9 получили травмы.