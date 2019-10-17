Киевлянка отвезла в садик ребенка и исчезла: подозревают похищения

В Киеве третьи сутки разыскивают 44-летнюю Елену Лесную.

15 октября в 8:25 женщина на Land Rover номер # AA2871XB выехала с парковки своего дома. Отвезла ребенка в сад по ул. Энтузиастов, 35/2 и должна была ехать на работу, однако исчезла, сообщает "Киев оперативный".

Автор: facebook.com/KyivOperativ В Киеве разыскивают 44-летнюю Елену Лесную

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Подруге Елены пришло сообщение, что ее похитил бывший муж, с которым она уже 5 лет в разводе. Было также отмечено, что удерживает ее где-то в Бориспольском районе.

Автор: facebook.com/KyivOperativ Утром 15 октября женщина на Land Rover выехала с парковки своего дома, отвезла в сад ребенка и исчезла

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения. Была одета в черную кожаную куртку с коричневым воротником, белую рубашку с длинным рукавом, джинсы прямые синие, кожаные туфли на шнурках черного цвета с белой подошвой, при себе имела замшевую сумку на молнии.

На Луганщине ищут пропавшего лицеиста 15-летнего Григория Богуша. 15 октября парень вышел из дома, чтобы ехать в лицей, но туда не прибыл, домой не вернулся, на связь не выходит.