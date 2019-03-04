Киевлянка, которая выбросила младенца, работает в детском саду

В Киеве задержали 35-летнюю женщину по подозрению в том, что она бросила свою новорожденную дочь в заброшенном доме.

Проверку провели после сообщения, что женщина недавно была беременна и родила, но ребенка рядом с ней нет.

Автор: kyiv.npu.gov.ua В Киеве задержали 35-летнюю женщину по подозрению в том, что она бросила свою новорожденную дочь в заброшенном доме

Выяснилось, что женщина работает поваром в одном из детсадов в Голосеевском районе столицы, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Ребенка, вероятно, она родила в общежитии в котором живет. По словам самой задержанной, ребенок родился мертвым, поэтому женщина решила оставить тело младенца в заброшенном доме", - рассказали в полиции.

Автор: kyiv.npu.gov.ua В Киеве задержали 35-летнюю женщину по подозрению в том, что она бросила свою новорожденную дочь в заброшенном доме

Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Тело новорожденного ребенка нашли в лесополосе неподалеку от улицы Старобориспольская в Дарницком районе Киева. Была замотана в пакет. Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Открыли уголовное производство.