Киевлянка, которая выбросила младенца, работает в детском саду

В Киеве задержали 35-летнюю женщину по подозрению в том, что она бросила свою новорожденную дочь в заброшенном доме.
Проверку провели после сообщения, что женщина недавно была беременна и родила, но ребенка рядом с ней нет.
Выяснилось, что женщина работает поваром в одном из детсадов в Голосеевском районе столицы, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
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"Ребенка, вероятно, она родила в общежитии в котором живет. По словам самой задержанной, ребенок родился мертвым, поэтому женщина решила оставить тело младенца в заброшенном доме", - рассказали в полиции.
Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Тело новорожденного ребенка нашли в лесополосе неподалеку от улицы Старобориспольская в Дарницком районе Киева. Была замотана в пакет. Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Открыли уголовное производство.
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